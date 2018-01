Protesto causa lentidão na Radial Leste na manhã desta terça-feira

A interdição ocorre na altura da estação de Metrô Pedro II, da linha vermelha. Ainda não se sabe qual grupo iniciou a barricada. A lentidão na via, que ficou completamente bloqueada, afetou até a Rodovia Dutra (BR-116). Os bombeiros chegaram por volta de 6h25 e contiveram as chamas rapidamente. A CET está desviando os veículos na Radial Leste, sentido centro, para a faixa reversível.

Nas redes sociais, motoristas relataram que há manifestantes no local com faixas de protesto contra o aumento na tarifa do transporte público.

As tarifas no transporte público passaram de R$ 3,80 para R$ 4,00 no dia 7 de janeiro. Integrantes da gestão de João Doria (PSDB) afirmaram que o reajuste da tarifa básica de ônibus ficou abaixo da inflação do período, de 8,9%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).