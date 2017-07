Promessa de neve lota parque no Rio de Janeiro

Foto: ICMBio / Divulgação

Não teve neve. Mas muita gente acreditou na previsão de que a entrada de uma massa de ar polar derrubaria a temperatura no Parque Nacional do Itatiaia, em Resende, no interior do Rio de Janeiro e faria com que voltasse a nevar ali, depois de quase 30 anos. Só anteontem o parque recebeu 1.470 pagantes – o dobro do que costuma receber nesses dias. “Moça, a que horas cai a neve?”, foi a pergunta que a voluntária Fátima Chaves, de 60 anos, mais ouviu.

A esperança era tanta que um grupo de crianças chegou ao parque logo cedo com cenouras nas mãos. A intenção era fazer um boneco de neve. Havia gente com as roupas mais diferentes, o que levou os guias do parque a elegerem o gorro que mais chamava a atenção. Venceu o do personagem Zé Colmeia.

Alguns visitantes destoavam pela falta de vestimenta adequada. Apesar da previsão de 6 graus negativos, que não se confirmou, teve gente de bermuda, um rapaz descalço porque cedeu o tênis à namorada, uma senhora de sandália e muitos de chinelo.