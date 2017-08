Projetos de concessão serão aprovados nos próximos 30 dias, diz Doria

“Nós estamos muito confiantes no bom trabalho que a Câmara Municipal de São Paulo tem feito”, argumentou o prefeito.

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta quarta-feira, 23, que o pacote de concessões de serviços e equipamentos públicos à iniciativa privada, promessa de campanha do tucano, será aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo, em definitivo, dentro dos próximos 30 dias.

No dia 3 de julho, em primeira votação,com o apoio de parlamentares do Grupo dos 17, bloco de vereadores insatisfeitos que integram a base de Doria, o pacote foi aprovado, em 1ª votação, com 36 votos a favor, 12 contrários e 1 abstenção, entre os 55 parlamentares (6 não votaram). Três propostas alternativas (substitutivos) apresentadas por Antonio Donato, (PT), José Police Neto (PSD) e Mario Covas Neto (PSDB) foram rejeitadas.

Questionado sobre a pequena quantidade de projetos do Executivo enviados à Camara, Doria disse que quem faz projeto é o Legislativo, não o Executivo.

“Nós temos um bom Legislativo na Câmara Municipal, cabe a eles a execução de projetos de lei, não cabe ao Executivo ficar mandando projetos em larga quantidade se tem um bom Legislativo”, afirmou o Prefeito.