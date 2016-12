Projeto de limpeza da cidade de Doria vai começar pela Ponte Estaiada

A primeira ação do Cidade Linda, projeto de zeladoria do prefeito eleito João Doria (PSDB), será na Ponte Estaiada, que liga a Marginal do Pinheiros à Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul da capital, A partir da madrugada do próximo dia 2, uma operação de limpeza será realizada em toda a estrutura da ponte, cujo mastro está pichado. A ação deve durar dez dias e será realizada das 23h às 7h para não interferir no trânsito da região.

Segundo a futura gestão municipal, empresários da região colaboraram com a ação com recursos e solicitando permissão para a realização do serviço.

O trabalho vai incluir a instalação de um sensor na porta da escadaria de acesso ao ponto mais alto da ponte – o mastro de 138 metros foi pichado em junho. Caso a área seja invadida, o equipamento vai acionar a Guarda Civil Metropolitana (GCM). Há previsão de instalação de câmeras no local.

A iluminação da ponte também será restaurada e estará pronta no dia 5 e deve ser acesa no dia seguinte.