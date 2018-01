Programa da Prefeitura de SP permite parcelar multas de trânsito em atraso

A partir desta segunda-feira, 15, o novo Programa de Parcelamento de Multas de Trânsito (PPM), criado pela Prefeitura de São Paulo, permitirá que proprietários de mais de 2 milhões de veículos parcelem suas multas de trânsito em atraso na capital paulista.

O programa desvincula a multa da placa do veículo e a transfere para o CPF ou CNPJ do proprietário, permitindo que os veículos sejam licenciados a partir do pagamento da primeira parcela. Pode participar, inclusive, quem já está com o nome inscrito na dívida ativa do município.

LEIA TAMBÉM: Acidente de trânsito deixa um morto e um ferido na Baixada Fluminense

A estimativa da Prefeitura é que sejam parceladas quase 12 milhões de multas vencidas. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas poderão solicitar o parcelamento.