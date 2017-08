Professores da Uerj decidem suspender greve e retomar aulas

Segundo Lia Rocha, presidente da Asduerj, a suspensão da greve não é definitiva. “Não significa o fim do nosso movimento ou o fim da nossa mobilização”, disse Lia, em vídeo publicado na página da associação no Facebook.

Os professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) decidiram suspender a greve e retomar as aulas na instituição na próxima segunda-feira, 28. A decisão foi tomada em assembleia da Associação dos Docentes da UERJ (Asduerj), realizada na tarde desta quinta. O semestre letivo estava previsto para começar no dia 1º de agosto.

Segundo ela, a suspensão da greve foi decidida “pela maioria” em assembleia que reuniu 400 pessoas. “Nós avaliamos, frente ao que aconteceu da semana passada até hoje (quinta), que o governo assumiu alguns acordos com esta categoria. Entre eles está o desbloqueio do nosso plano de carreira, que foi aprovado na Alerj no ano passado e até agora não foi cumprido, a criação do GT para dedicação exclusiva no vencimento base, o pagamento de bolsas, o pagamento dos professores substitutos e a discussão sobre um calendário de custeio para a universidade”, enumerou.

Lia Rocha disse ainda que, na quarta-feira que vem, 30, uma nova paralisação vai ocorrer pelo “Dia de Lutas da Educação”, que terá inclusive uma manifestação no centro do Rio.

