Professora usa xadrez para estimular hábito de leitura em escola

Uma professora de Araçatuba, no interior paulista, provou que é possível usar a criatividade para despertar nos alunos o interesse pela leitura. Ana Lúcia Lopes Viana é professora de Língua Portuguesa e trabalha na sala de Leitura da Escola Estadual Altina Moraes Sampaio, que oferece o ensino em período integral.

Ela conta, porém, que vinha se sentindo incomodada com a baixa presença no local e, além disso, a maior parte dos frequentadores não ia à sala para ler, mas para disputar jogos de tabuleiro. Foi então que teve a ideia de inserir a literatura ao lado do jogos de xadrez.

A escola tem mais de 220 alunos dos ensinos fundamental e médio e o Xadrez Literário acabou sendo um sucesso. Para isso, a professora misturou na disputa do jogo roteiros de livros como O Diabo dos Números, Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho.