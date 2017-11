Professora suspeita de agredir crianças é denunciada por tortura em Buri (SP)

A Promotoria de Justiça de Buri, no interior de São Paulo, denunciou pelo crime de tortura uma professora acusada de maus-tratos contra alunos de 3 anos de idade da Escola Municipal de Educação Infantil Dona Zoraide Francisco Bonifácio. A denúncia foi encaminhada ao Fórum nesta sexta-feira, 17, e ainda aguarda manifestação do juiz. O promotor de Justiça Cláudio Sérgio Alves Teixeira pediu também a prisão preventiva da professora Magda Aparecida Pereira, acusada dos crimes.

De acordo com a investigação, durante uma das aulas, Magda ficou descontente com o comportamento de dois meninos, segurou-os pelos braços, “os dominou com uso de suas pernas, mantendo-os imóveis sob si, enquanto permaneceu sentada numa cadeira”. Em dado momento, segundo o relato, a professora segura a cabeça das duas crianças e bate uma contra a outra. “Mesmo após a agressão, as crianças continuam presas sob as pernas da denunciada por mais alguns minutos”, afirma, na denúncia.

LEIA TAMBÉM: Governo prevê retomada de obra da Linha 6 em 2018

Ainda conforme o promotor, após um período de tempo, a professora segurou um dos alunos pelo braço e o arrastou até um canto da sala, mantendo-o imóvel sob suas pernas. “Durante o tempo em que as crianças estão presas sob suas pernas, a denunciada, para se distrair, em alguns momentos faz uso do aparelho celular”, afirma.