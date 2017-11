Professora acusada de agredir crianças em escola pública responderá por tortura

As agressões foram registradas no dia 9 de outubro por câmeras instaladas na Escola Municipal de Educação Infantil Dona Zoraide Francisco Bonifácio. De acordo com o MP, durante uma das aulas, Magda ficou irritada com o comportamento de dois meninos, segurou-os pelos braços, “os dominou com uso de suas pernas, mantendo-os imóveis sob si, enquanto permaneceu sentada numa cadeira”.

Em seguida, segundo o relato, a professora segura a cabeça das duas crianças e bate uma contra a outra. “Mesmo após a agressão, as crianças continuam presas sob as pernas da denunciada por mais alguns minutos”, informa a denúncia. Em outra imagem, ela aparece arrastando uma criança pelo braço.

Em sua defesa na sindicância aberta pela prefeitura de Buri, a professora negou que tenha havido maus tratos e que, apenas, procurava manter a disciplina na classe. A advogada dela, Lucia Maria de Andrade, informou que vai apresentar sua defesa no prazo legal. A professora entrou com pedido de exoneração do cargo na prefeitura de Buri.