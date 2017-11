Professor da UFMG é morto a facadas dentro de ônibus em Belo Horizonte

O agressor entrou no coletivo da linha 9805 (Santa Efigênia/Renascença) acompanhado da mulher e discutiu com Radicchi antes de atacá-lo. À polícia, o homem afirmou que o crime foi motivado por vingança. Os dois teriam se desentendido em um bar. O suspeito e a mulher foram presos. Ela disse que desceu do ônibus antes e que não participou do crime.

“(Radicchi) Desenvolveu pesquisas na área de saúde coletiva, atuando principalmente nos temas política de saúde, educação ambiental, educação médica, programa de saúde da família e saneamento básico”, afirmou a UFMG.

Graduado em Medicina pela UFMG e doutor em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo (USP), Radicchi foi chefe do Departamento de Medicina Preventiva e Social por dois mandatos, membro da Congregação da faculdade e coordenador do Centro de Extensão e do Internato em Saúde Coletiva, conhecido como Internato Rural. Além disso, era membro do Conselho Diretor do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (Nescom).

A UFMG declarou que informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas posteriormente.