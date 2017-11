Procura por modelos ‘veteranos’ cresce e desafia preconceitos

Empresário e modelo, Paulo Zulu, de 54 anos, está no ramo desde os 28 anos e acredita que a presença de modelos veteranos está ligada ao interesse do consumidor de se sentir representado. “Esse tabu de idade está sendo quebrado e o mercado vem junto.”

Há quase 20 anos atuando em propagandas, o modelo Nacib Yareb, de 81 anos, usa o nome artístico Bibo e nunca imaginou que um dia trabalharia na área. “Sempre fui vendedor, representante comercial e trabalhei muitos anos com papelaria. Minha nora falou para eu começar nessa área e entrei meio de paraquedista, sem ter noção. Fui me aprofundando e não imaginava que esse mercado era tão grande.” Ele diz que a concorrência até aumentou. “Tem bem mais gente entrando no mercado. A gente ia fazer teste e, se tinha 12 velhos, era muito. Agora, tem 30, teve um aumento nos últimos dois anos.”

A carreira da modelo Lisa Grahan, de 52 anos, teve início quando ela tinha 19 e ainda morava na Inglaterra, onde nasceu, e durou até por volta dos 28 anos. Ela morou no Brasil e, aos 40, retomou a carreira em Nova York. “Nos Estados Unidos e na Europa, tem um grande mercado para mulheres acima de 40 anos e isso não existia aqui.” Lisa afirma que a situação está mudando. “Tinha um preconceito, as mulheres se sentiam velhas, mas é muito legal ver essas pessoas na revista. Isso é bom para todo mundo, porque é o que vemos nas ruas.”

Na última edição da São Paulo Fashion Week (SPFW), o estilista Ronaldo Fraga levou a situação à passarela. “De 2009 para cá, quando fiz o primeiro desfile (com modelos mais velhos), isso mudou bastante, mas, ainda assim, a moda mostra o ideal de pessoa que quase não existe. As pessoas estão buscando representatividade, não só o novo velho, mas as questões sexuais, os grupos plus size, o deficiente físico. E precisamos lançar luz para esses grupos”, avalia.

Aos 52 anos, o modelo Jorge Gelati coleciona trabalhos nacionais e internacionais de uma carreira que começou quando ele estava com 23 anos e morava em Porto Alegre. Segundo ele, os cabelos grisalhos acabaram favorecendo o seu trabalho. “Nas primeiras agências que encontrei em São Paulo, falaram que eu teria de pintar o cabelo, mas isso não aconteceu.”

Sonho

Maria Rosa Horn, de 59 anos, resolveu ser modelo e se deparou com um mercado fechado para esses profissionais. Por causa disso, ela resolveu criar a agência Fifty Models, voltada para modelos acima dos 50 anos. "Quando comecei, era um tabu. De cinco anos para cá, esse mercado cresceu uns 60%", afirma. A agência tem, atualmente, 30 modelos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.