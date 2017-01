Principais rodovias paulistas têm trânsito tranquilo neste sábado

As rodovias que saem da capital com destino ao interior e litoral do Estado de São Paulo têm trânsito normal, com lentidão pontual em algumas vias, neste sábado (07), segundo as principais concessionárias que as operam. De acordo com a Ecovias, o motorista encontra lentidão na Serra da Rodovia dos Imigrantes, sentido Litoral, do km 40 ao km 53, e sentido São Paulo, do km 48 ao km 46, devido ao excesso de veículos.

Na Baixada, a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Cubatão/São Paulo, apresenta tráfego lento do km 272 ao km 274, devido ao excesso de veículos. Os demais trechos e demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) estão com tráfego normal. O tempo está ensolarado e a visibilidade é boa, segundo a concessionária.

LEIA TAMBÉM: Lula vai à Catedral da Sé para se despedir de d. Paulo

O SAI está em Operação Descida realizada pelas pistas sul e norte da Via Anchieta e sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida é feita somente pela pista norte da Imigrantes.

Segundo a CCR AutoBAn, o tráfego está normal no Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A concessionária realiza obra emergencial no retorno do km 73 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Itupeva, pista norte (sentido capital-interior) que estará temporariamente interditado das 23 horas deste sábado (07) às 5 horas de domingo (08).

Nas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares o trânsito está normal tanto na saída quanto na chegada à capital paulista. A Ecopistas, que administra o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, afirma que o movimento está tranquilo.

LEIA TAMBÉM: Rio autoriza reajustes de tarifas; trens vão subir 13,51% em fevereiro