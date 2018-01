Primeiros blocos de carnaval se apresentam no centro do Rio

O domingo de céu cinzento no Rio de Janeiro ganhou as primeiras cores do carnaval no centro da cidade. Com a abertura não oficial do carnaval de rua, diversos blocos se reuniram, mesmo faltando mais de um mês para a festa tomar as ruas.

A previsão era de que pelo menos 17 blocos se apresentassem na região central. O primeiro foi o Fanfarra Black Clube, na Rua do Lavradio. À tarde, o Vem Cá, Minha Flor se apresentou na Praça XV. Dentre os mais conhecidos, a Orquestra Voadora se concentrou na Praça Marechal Âncora.

A abertura não oficial do carnaval carioca acontece há oito anos, antes mesmo da divulgação da agenda oficial pela RioTur. Ela surgiu como forma de protesto pelas regras impostas pela prefeitura do Rio para os blocos desfilarem nas ruas da cidade durante o carnaval.