Primeiro do País a competir no Mundial, Paulo Sergio mira vaga na final do salto

O paulista da cidade de Buritama tem como seu recorde pessoal os 8,13m saltados em 2014, sendo que neste ano o seu melhor salto foi de 8,05m. Essas duas marcas estão bem distantes da mais expressiva desta temporada no mundo, que pertence ao sul-africano Ruswahl Samaai e é de 8,49m. O também sul-africano Luvo Manyonga é o dono da melhor marca de todos os atletas inscritos para esta prova do Mundial, com 8,65m, em feito conquistado neste ano.

O primeira dia de disputas do Mundial de Atletismo de 2017 ocorrerá nesta sexta-feira, quando apenas um dos 36 atletas brasileiros que estarão na competição entrará em ação no Estádio Olímpico de Londres. Paulo Sergio dos Santos Oliveira participará das eliminatórias do salto em distância a partir das 15h30 (de Brasília) e, longe do grupo dos principais favoritos, tem como meta avançar à decisão por medalhas desta prova.

Para ir à final, Paulo Sergio provavelmente terá de ao menos repetir os 8,05m que saltou nesta temporada para poder ficar entre os 12 classificados das eliminatórias. Quem avançar vai participar da decisão por medalhas que está marcada para acontecer a partir das 16h05 (de Brasília) de sábado.

PROGRAMAÇÃO – Realizada no Estádio Olímpico de Londres, grande palco dos Jogos de 2012, a 16ª edição do Mundial de Atletismo contará com oito provas de seis eventos diferentes neste primeiro dia de disputas, sendo todas à noite no horário local. A maior atração da sexta-feira será a presença de Usain Bolt nas eliminatórias dos 100 metros nesta que será a última competição de sua gloriosa carreira. A sua bateria de classificação está marcada para começar às 16h20 (de Brasília).

LEIA TAMBÉM: Sueco Rosenqvist vence e Di Grassi é segundo na 1ª prova de Berlim da Fórmula E

Outro atleta de grande destaque que competirá nesta sexta é o britânico Mo Farah, bicampeão olímpico e mundial, que correrá a final dos 10.000 metros, às 17h20, em prova na qual estarão em disputa as primeiras medalhas da competição.

A prova será, por sinal, a última do dia, que terá a cerimônia de abertura do Mundial às 14 horas e depois as primeiras eliminatórias masculinas dos 100m às 15 horas. O dia também prevê as eliminatórias do lançamento de disco masculino, além das qualificatórias dos 1.500m e do salto com vara femininos.