Presos fazem rebelião em penitenciária em Cascavel, no Paraná

Uma rebelião iniciada na tarde desta quinta-feira, 9, na Penitenciária Estadual de Cascavel (PEC), no oeste do Paraná, mantém pelo menos dois agentes penitenciários como reféns nesta sexta-feira, 10. Pelo menos um detento foi morto no motim.

Os presidiários saíram das celas, subiram no telhado e então fizeram três reféns. Um preso teria sido decapitado. Um dos agentes foi liberado às 18h, com ferimentos na cabeça, informou o Sindicato dos Agentes Penitenciários no Paraná (Sindarspen). Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento na região.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que a rebelião teria sido gerada por disputa entre facções. A secretaria afirma que nem todos os setores da penitenciária foram tomados.