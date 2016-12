Uma operação da Polícia Civil prendeu na terça-feira um ex-militar suspeito de chefiar uma quadrilha de roubos de cargas que atuava nas imediações do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. Ele seria responsável por pelo menos 20 roubos que renderam cerca de R$ 16 milhões.

O ex-cabo do Exército, J.A.S., de 43 anos, foi detido em sua mansão, num condomínio de luxo em Jundiaí, por policiais do Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas (Decade) da capital.

Com ele, os policiais apreenderam um carro de luxo e um arsenal, incluindo três fuzis e duas metralhadoras – uma delas pertencente à Polícia Militar. Também foram apreendidos celulares roubados, equipamentos usado para bloquear os sinais de rastreadores de caminhões com carga e uma farda do Exército.

A quadrilha do ex-cabo interceptava caminhões com eletroeletrônicos durante a entrega da carga para empresas aéreas que operam no aeroporto.

A investigação começou há quatro meses, depois que um dos carros usados pela quadrilha foi fotografado por uma câmera na rodovia de acesso. Os policiais descobriram que S. mantinha um extenso vínculo com operações criminosas.

Ele controlava também uma fábrica clandestina de cigarros em Mairiporã, fechada pela polícia, e uma refinaria de drogas na zona norte da capital. No local foram apreendidos três quilos de cocaína, além de equipamentos para pesagem e preparo da droga.

O ex-cabo, expulso do Exército há dez anos, foi levado para a 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) do aeroporto de Guarulhos e autuado por vários crimes. A ação fez parte da Operação Carga Pesada, que investiga um esquema de roubo de cargas em vários Estados.

Em São Paulo, já foram cumpridos, no total, 32 mandados de prisão, busca e apreensão. Nove integrantes da quadrilha foram presos.