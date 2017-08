Prefeitura de SP promete regularizar até setembro repasse para ONGs

Diversas Organizações Não Governamentais prestam auxílio à população carente na capital paulista. A maioria, no entanto, depende de recursos da Prefeitura para manter em funcionamento as atividades prestadas à população.

No último dia 2, a ONG Obras Assistenciais São Pedro Apóstolo protocolou um requerimento no Ministério Público contra a administração municipal. A entidade alertou que encerraria as atividades em razão de atraso no pagamento da Prefeitura. A ONG atende, em média, 180 crianças carentes de 6 a 14 anos, no Jardim Independência, zona leste de São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Motociclista morre na continuação da Bandeirantes, na zona sul de SP

Moradora da região que preferiu não se identificar, disse que muitas crianças precisam deste suporte. “As crianças têm acesso à educação e à cultura. É importante porque muitas são de famílias muito carentes. Sem recursos, fica difícil para a ONG oferecer as atividades”, relatou ela.