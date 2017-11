Prefeitura de SP planeja entregar 441 apartamentos para moradores de rua em 2019

A Prefeitura de São Paulo prepara um projeto para destinar nove imóveis e um terreno de locação social para pessoas em situação de rua na Mooca, na zona leste, na Chácara Santo Antônio, na zona sul, e majoritariamente na região central da cidade. De acordo com o secretário municipal de Habitação, Fernando Chucre, o projeto tem uma verba de R$ 48 milhões garantida pelo Ministério das Cidades, além de investimento municipal de R$ 5,9 milhões.

Dos endereços, oito ficam no centro. Segundo Chucre, os apartamentos serão destinados a ex-moradores de rua atendidos em aparelhos da Prefeitura, direcionando a quem vive em Centros Temporários de Acolhida (CTAs) e participa do programa do Trabalho Novo. A previsão é que após a conclusão do projeto, realização da licitação e encerramento das obras, a entrega das chaves se iniciem em 2019.

“Une emprego, renda e trabalho habitacional, que é uma forma de ele não reincidir, não voltar para a rua”, disse nesta quinta-feira, 9, o secretário, após o 1º Fórum da Moradia para a Longevidade, realizado pelo jornal O Estado de S. Paulo e pelo Sindicato da Habitação (Secovi). No evento, ele apresentou parte do projeto.