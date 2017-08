Prefeitura de SP anuncia enterramento de 65 km de fios

A Prefeitura de São Paulo anunciou oficialmente as três primeiras etapas do programa de enterramento de fios de energia e telecomunicações em ruas e avenidas da cidade. Como reportagem já havia antecipado, a primeira parte do programa, batizado de Cidade Linda-Redes Aéreas, está sendo implementada em 52 quilômetros de 117 vias da região central e tem término previsto para julho de 2018.

Somente nas três etapas, com enterramento de fios de eletricidade e retirada de postes, a Eletropaulo calcula o custo de R$ 56,9 milhões. Segundo o presidente da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas (Telcomp), João Moura, não há uma estimativa de custos para as empresas de comunicação.

Segundo Doria, o programa se inicia nas regiões mais centrais, mas deve ser ampliado para as demais áreas da cidade. “Esse é um projeto que começa do centro para a periferia”, disse. “É uma política pública que vai continuar.”

A segunda fase das ações começará em setembro, atingindo 4,2 quilômetros de rede elétrica e seis quilômetros de telefonia de 13 vias do bairro Vila Olímpia, na zona oeste. Dentre os locais atendidos, estão trechos das avenidas Chedid Jafet, das Nações Unidas e dos Bandeirantes. O término também está previsto para julho de 2018, período em que 321 postes serão retirados.

Já a fase 3 do programa atenderá sete vias do centro de São Paulo, na região do Mercado Municipal, tais como a Avenida do Estado, a Avenida Cásper Líbero e a Rua Mauá, totalizando nove quilômetros de fios. Ao todo, 584 postes serão retirados. As obras têm início previsto para janeiro 2018, sem data de término.