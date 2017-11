Prefeitura de SP afasta funcionários de terminal onde ator negro foi agredido

A Prefeitura de São Paulo determinou o afastamento de funcionários que trabalhavam no Terminal Parque Dom Pedro II na madrugada desta quarta-feira, 15, quando um ator negro foi agredido e roubado por um grupo. Diogo Cintra, de 24 anos, diz que pediu ajuda para vigilantes e que eles negaram socorro por racismo. O caso ocorreu por volta das 5 horas desta quarta-feira, 15.

A SPTrans, responsável pelo terminal de ônibus, determinou o “imediato afastamento” dos funcionários do turno. Ao ser procurada na sexta-feira, 17, no entanto, a SPTrans havia informado que solicitou esclarecimentos à SPURBANUS, responsável pela administração do Terminal Parque Dom Pedro II, e que iria colaborar com as autoridades para elucidar os fatos.

“Os funcionários permanecerão afastados até que sejam concluídas todas as apurações o fato seja elucidado”, diz a SPTrans. “A SPTrans está colaborando com as autoridades policiais para esclarecer o caso o mais depressa possível. O processo de apuração ocorre mesmo durante o final de semana prolongado. A SPTrans reitera repudiar com veemência quaisquer atos de agressões e de racismo”.