Prefeitura de São Paulo lança aplicativo do projeto Redenção

A Prefeitura de São Paulo lançou nesta quarta-feira, 23, o aplicativo do Redenção, projeto que tem como objetivo acolher e tratar os dependentes químicos da Cracolândia.

O aplicativo, que já está disponível para download nas plataformas IOS e Android, não é voltado ao usuário de droga. Segundo o Prefeito João Doria, o objetivo principal do aplicativo é dar acesso a informação e transparência à população.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura quer de volta filhote de hipopótamo

O App do Redenção traz seis ícones com objetivos do projeto, assistência social, mapas com as localizações de equipamentos de saúde e acesso ao banco de pessoas desaparecidas, com fotos, data do desaparecimento e características físicas.