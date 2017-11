Prefeitura avalia marquise do Ibirapuera após queda de parte da estrutura

Um pedaço de 10 m² do teto da marquise do Parque do Ibirapuera, na zona sul paulistana, caiu na noite desta quarta-feira, 22, sem deixar feridos. Naquele momento, alguns patinadores e skatistas estavam no local, e publicaram imagens do incidente nas redes sociais. A Prefeitura isolou a área, realizou uma primeira vistoria visual em que descartou risco de novas quedas e fará uma investigação sobre a estrutura da marquise do parque, cartão-postal da cidade. Os reparos da área danificada devem começar em até 30 dias.

Segundo o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Marcos Penido, o pedaço do teto que caiu é uma manta que tem funções estéticas: serve para “esconder” a estrutura da marquise, que aparenta estar intacta. “Fizemos uma vistoria visual em toda a marquise e verificamos que é uma questão muito pontual. O pedaço que destacou é componente de uma laje de fechamento, que funciona como um estuque: só tem função de fechar”, afirma.

“Houve um destaque bem na junção com a viga. Uma fadiga de material”, continuou o secretário. Penido afirma que uma investigação mais detalhada, nas estruturas da marquise, será feita nos próximos dias, com uso até de equipamentos de raio X, para verificar as estruturas.