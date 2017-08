Prefeitura anuncia evento gratuito de saúde e proteção animal

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira,15, o primeiro SPAnimal- Saúde e Proteção Animal – que ocorrerá gratuitamente no Pacaembu, Praça Charles Miller, domingo,20, das 9h às 13h.

O evento marca o lançamento oficial da Campanha de Vacinação Antirrábica no Município. De acordo com o prefeito, os donos de cães e gatos terão à disposição, gratuitamente, Registro Geral de Animal (RGA) com carteirinha, vacinação Antirrábica, agendamento de castração, microchipagem e plaquinha com numeração para a coleira.

“Esse é um evento gratuito que vai disponibilizar vários serviços e é um ótimo passeio com a família, com muita paz, alegria, solidariedade. Eu mesmo estarei lá com dois dos meus 5 cachorros para um passeio”, disse Doria.