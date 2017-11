Prefeitura afirma que dívida da USP trava convênio com Hospital Universitário

Procurada, a universidade não se posicionou sobre a suspensão dos atendimentos ou sobre a assinatura do convênio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foi verificado ontem que a USP está inscrita no Cadastro Informativo Municipal (Cadim), o que impede novos repasses pelo Município, como a contratação de médicos para atuar no pronto-socorro do HU.

Lavínio Camarim, presidente do Conselho Regional de Medicina (Cremesp), diz que a entidade planeja uma fiscalização no HU, já que há uma preocupação com as condições de trabalho e atendimento à população. “A proposta mais concreta que havia para amenizar a situação foi inviabilizada. Estamos preocupados e com receio do fechamento de outras especialidades médicas.”

Alunos de Medicina já estão há oito dias em greve contra a redução de atendimentos na unidade. “A situação vem se agravando. Nem reitoria nem a superintendência do HU respondem aos questionamentos do Cremesp. Não é a atitude esperada de quem ocupa cargos públicos dessa monta”, critica Camarim. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

LEIA TAMBÉM: Internação de jovens pode subir para 10 anos