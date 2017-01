Prazo para transferência de escola na rede estadual termina nesta terça

A Secretaria de Educação de São Paulo recebe até esta terça-feira (10) os pedidos de transferência de alunos já matriculados na rede estadual. Estudantes que mudaram de endereço no último semestre ou têm preferência por uma unidade podem fazer a solicitação de “deslocamento”. A solicitação deve ser feita exclusivamente nas escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio de todo o Estado.

A orientação é apresentar, no ato do cadastro, RG ou certidão de nascimento, além de comprovante de residência atual. Alunos menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. A aprovação é condicionada ao número de vagas por classe e ao ciclo atendido.

LEIA TAMBÉM: Brasil se prepara para lançar sua primeira missão à Lua

O resultado será divulgado no fim do mês. Crianças, jovens e adultos que não estudaram em escolas estaduais em 2016 e querem ingressar na rede neste ano ainda podem efetuar a matrícula até o início das aulas em qualquer unidade de ensino mais próxima.

Início do ano letivo

O ano letivo de 2017 começa no dia 2 de fevereiro em todas as unidades de Ensino Fundamental, Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos). O encerramento do primeiro semestre está marcado para 28 de junho.