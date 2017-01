Praias da Costa Verde ficam lotadas no 1° dia do ano

No primeiro dia de 2017, as praias da Costa Verde, no litoral sul do Rio de Janeiro, recebem milhares de turistas. Aproveitando o sol forte e a temperatura de quase 40°C, os veranistas aproveitam para tomar banho de mar e fazer passeios de lancha, jetski e outros barcos.

A região é a mesma onde o presidente Michel Temer passou o réveillon acompanhado da primeira-dama, Marcela, e do filho Michel.

Temer está hospedado em uma base militar na Restinga da Marambaia, em Mangaratiba. O presidente está no local desde a última quinta-feira, mas se mantém recluso e sob forte segurança da Marinha.