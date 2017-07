Pouso de helicóptero em campo de futebol amador provoca confusão em Praia Grande

O pouso de um helicóptero provocou grande confusão e movimentou diversas equipes das polícias Civil e Militar na noite desta terça-feira, 25, em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. O caso foi parar na delegacia, e a aeronave só voltou a levantar voo na manhã desta quarta-feira, 26.

O helicóptero, de prefixo PR-PSA, aterrissou por volta de 20h em um campo de futebol amador, na altura do número 1.700 da Avenida Marechal Malet, no bairro do Boqueirão, próximo a uma das entradas da Casa de Portugal. Moradores da área disseram que quatro ocupantes da aeronave, inclusive crianças, atravessaram a avenida tranquilamente, entraram em um carro e deixaram o local em direção à Rodovia dos Imigrantes.

LEIA TAMBÉM: Guardas-civis tentam barrar distribuição de sopa na Cracolândia

A primeira hipótese era de que fosse um veículo roubado. Os policiais vasculharam a área em busca de suspeitos, com apoio do helicóptero Águia, enquanto tentavam identificar os donos da aeronave.