Pós-graduação da Unesp abre inscrições para refugiados em programa gratuito

Refugiados residentes em São Paulo com interesse em cursar pós-graduação gratuita na área de Relações Internacionais agora têm a possibilidade. Até 23 de janeiro, a San Tiago Dantas, programa da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), está com inscrições abertas para a seleção de candidatos à integração para cursos de Mestrado e Doutorado.

A iniciativa é inédita no País. A proposta é que estrangeiros da capital paulista, com status comprovado de refugiado, possam se ambientar às regras do universo acadêmico brasileiro.

Os aprovados terão, de seis meses a um ano, acesso às dependências da sede do programa e às disciplinas na condição de aluno. Cada selecionado terá também o acompanhamento de um estudante do programa que vai ajudá-lo com o português e o projeto de pesquisa.