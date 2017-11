Por precaução, candidatos chegam até duas horas adiantados ao Enem

Antes das 11h, Vinícius Antunes já estava em frente ao local em que faria o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 12 de novembro. No primeiro dia da prova, o candidato de Sorocaba quase perdeu o horário e encontrou os portões fechados, por isso, decidiu chegar mais cedo no segundo dia do exame.

“Domingo passado cheguei em cima da hora e foi tumultuado. Tomei um susto, por isso resolvi antecipar a chegada”, disse o estudante, que estava ouvindo música para relaxar.

Os portões abrem às 12h (horário de Brasília) e fecham às 13h. Não há tolerância para atrasos, ou seja, ninguém pode entrar depois do fechamento dos portões. A prova começa às 13h30 com término programado para às 18h.