Por obras, pista sul da Anchieta terá interdições durante o mês de agosto

A rodovia Anchieta terá parte de sua operação alterada durante todo o mês de agosto. O motivo são as obras na rodovia, que anualmente passa por manutenção.

A pista norte da Anchieta, usada por motoristas que saem do litoral na direção de São Paulo, está com sentido invertido entre terças e quintas-feiras, das 4h às 15h durante este mês. Neste período, a via estará sendo usada apenas pelos motoristas que vão para o litoral, principalmente para o Porto de Santos. “Não podemos bloquear o acesso à região litorânea”, afirmou a Ecovias, concessionária da rodovia.

Estão sendo feitas na via obras gerais como pavimento, sinalização e faixa refletiva. O caminho sentido capital foi desviado para o trecho Imigrantes, que, segundo a Ecovias, está registrando maior lentidão devido ao excesso de caminhões. “Na via agora estão transitando tanto os veículos que já passam por lá quanto os que tiveram que alterar sua rota”.