Policial leva dois tiros de fuzil em São Bernardo (SP)

O policial civil Éder Donizeti Rosa, de 47 anos, levou dois tiros de fuzil ao chegar em casa, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 6. O agente foi alvejado no peito e no quadril e precisou passar por cirurgia. Os autores do disparo ainda não foram identificados.

O caso aconteceu por volta da 1h15, no bairro da Vila Euclides, em São Bernardo. As imagens de uma câmera no local mostram o momento em que o policial estaciona uma viatura caracterizada, sai do carro e é atingido pelos disparos. Ele ainda consegue atirar oito vezes, antes de os criminosos fugirem.

Segundo as investigações, os autores dos disparos estavam em um Hyundai HB20, de cor clara, que mais tarde seria encontrado na região do Ipiranga, na zona sul da capital. Os bandidos atearam fogo ao veículo, que tinha placa clonada e havia sido roubado em maio.