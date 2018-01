Policiais federais envolvidos em atentado a bomba em Goiânia vão a júri popular

A Justiça de Goiás mandou a júri popular o caso do advogado que sofreu um atentado com bomba em seu escritório, em fevereiro de 2016, em Goiânia. A decisão foi tomada pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, em substituição na 2.ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri, na última quarta-feira, 10. A data do julgamento ainda não foi definida.

O artefato foi enviado dentro de uma caixa de vinho e entregue por um motoboy no escritório de Walmir Oliveira da Cunha, que ficou gravemente ferido – ele teve mutilados três dedos e parte da palma da mão, além de ferimentos severos no abdômen e partes da perna e pé esquerdo lesionados.

LEIA TAMBÉM: Grávida pede ao Supremo Tribunal Federal para fazer aborto

Cunha foi submetido a oito cirurgias e, posteriormente, sessões de fisioterapia para recuperar os movimentos da mão esquerda.