Polícia suspeita que mortes na Baixada Fluminense sejam ‘queima de arquivo’

A Polícia Civil do Rio suspeita que cinco assassinatos registrados na Baixada Fluminense nos últimos dois dias sejam “queimas de arquivo” relacionadas à Operação Calabar – que na última quinta-feira, dia 30, prendeu 85 pessoas, entre policiais e traficantes, acusados de participar de esquema de corrupção do Batalhão da Polícia Militar de São Gonçalo.

No domingo, dia 2, três cadáveres foram encontrados dentro de um Renault Duster incendiado no Baldeador, bairro de Niterói que faz divisa com São Gonçalo. Um quarto corpo foi encontrado fora do carro, para onde teria sido lançado com a explosão do kit de gás do veículo. Todos os cadáveres estavam carbonizados, o que impediu até que fosse identificado o sexo de cada uma das vítimas. Segundo a Polícia Civil, dois corpos estavam no banco traseiro do veículo e o terceiro no porta-malas.

Nesta segunda-feira, 3, um jovem foi encontrado decapitado na Estrada do Coelho, na Vila Candoza, em São Gonçalo. Ele vestia apenas uma bermuda e sua cabeça estava a centímetros do corpo.