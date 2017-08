Polícia queima 90 mil pés de maconha na Bahia

Foto: Divulgação - Polícia Civil

Uma operação policial queimou 90 mil pés de maconha prontos para serem colhidos no interior da Bahia na quarta-feira, 9. A plantação estava a 50 quilômetros da cidade de Mirangaba, na região norte do Estado.

A ação, coordenada pela 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), teve apoio de drones para localizar a plantação, que tinha estrutura de irrigação por gotejamento e poços artesianos. A Polícia Civil informou, em nota, que quatro homens presentes no local no momento da ação trocaram tiros com policiais. Os suspeitos conseguiram fugir após entrarem na caatinga.

LEIA TAMBÉM: Um em cada três aprovados na USP vem de rede pública

Segundo a nota, a droga seria vendida por mais de R$ 1 milhão. A polícia informa que a investigação para identificar os proprietários do terreno, do plantio e seus investidores continua. A droga foi queimada.