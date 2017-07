Jacaré de espécie em extinção é furtado de zoológico em MG

Foto: Sunny Kelma Oliveira Miranda

A Polícia Civil de Alfenas, em Minas Gerais, tenta identificar quem furtou um jacaré do zoológico local nesta terça-feira, 4, e o matou na fuga. Mesmo pesando mais de cem quilos e tendo dois metros de comprimento, o animal foi retirado da jaula e abatido em uma mata próxima ao parque, onde ficaram apenas sua cabeça e suas vísceras.

O jacaré estava há cerca de 15 anos no zoológico e tinha um microchip, que também foi deixado para trás. Para funcionários, uma das possibilidade é que o autor do furto estivesse interesse na carne e no couro do jacaré, que contam com alto valor de mercado.

A Polícia Militar Ambiental diz que não é comum esse tipo de comércio na região e alerta que, além de multa de até R$ 5 mil, crime assim pode render de 6 meses a um ano de prisão.