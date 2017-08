Polícia prende mulher que comandava tráfico de drogas em favela de Niterói

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira, 23, Ângela Cristine Polisseni, conhecida como Princesa. Ela é mulher do traficante Luiz Claudio Gomes, conhecido como Pão com Ovo, líder do tráfico de drogas da Favela Nova Brasília, em Niterói. O criminoso está preso no Complexo de Gericinó, em Bangu.

Segundo a polícia, Princesa comandava o tráfico na favela Nova Brasília seguindo ordens do marido. De acordo com o delegado Luiz Henrique Pereira, da 78ª DP (Fonseca), as investigações revelaram um grande esquema de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção de agentes públicos e organização criminosa.

Ela foi encontrada em sua residência, no bairro de Icaraí, área nobre na zona sul de Niterói. Dois veículos, um Honda City e um Kia Sportage, três casas (em Niterói, Saquarema e Cabo Frio), além de contas bancárias, foram identificados como bens do casal e apreendidos pela polícia. “Todos os bens poderão ser revertidos em favor da Polícia Civil após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”, frisou o delegado.