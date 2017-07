Polícia prende ex-apresentadora de TV por ligação com o PCC

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira, 4, a advogada e jornalista paulista Luana de Almeida Domingos, conhecida como Luana Don, de 32 anos. Ela é acusada de integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo responsável por transmitir as ordens dadas pela cúpula da organização criminosa nos presídios.

A prisão foi feita por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), com apoio da Polícia Civil de São Paulo. Luana foi encontrada no litoral norte de São Paulo, em Ilhabela, e estava escondida na casa de uma prima. Ela era a criminosa mais procurada do Estado de São Paulo, com recompensa de R$ 50 mil por informações que levassem ao seu paradeiro.

Foto: Reprodução

De acordo com o delegado Fabrício Oliveira, da Desarme, a polícia desconfiou que Luana estaria perto do Rio de Janeiro por já ter morado na cidade, além de ter um namorado que mora na região de São Conrado. Oliveira ressaltou a crescente proximidade do PCC com facções cariocas.