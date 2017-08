Polícia identifica agressores que balearam turista inglesa em Angra dos Reis

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou nesta terça-feira, 15, que seis homens participaram do ataque que deixou a turista inglesa Eloise Dixon ferida no dia 6, em Angra dos Reis, no litoral sul do Estado.

Cinco deles estão foragidos e há um internado, após se envolver em confronto com policiais no sábado passado, dia 12. Dois dos envolvidos são menores de idade. A inglesa, de 46 anos, foi baleada ao entrar por engano em uma favela na Costa Verde. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

