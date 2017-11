Polícia faz reconstituição de morte de tenente-coronel e fala em latrocínio

Embora ainda não tenha concluído a investigação sobre o crime, a Polícia Civil do Rio de Janeiro está convencida de que o tenente-coronel Luiz Gustavo Teixeira, de 48 anos, foi morto no dia 26 por criminosos que planejavam roubar o carro em que ele estava, no Méier, na zona norte da capital fluminense. Nesta quinta-feira, 9, o delegado Fábio Cardoso, da Delegacia de Homicídios da capital, responsável pela investigação, comandou uma reprodução simulada do crime, ocorrido na Rua Hermengarda.

O coronel, que comandava o 3º Batalhão da PM (Méier), voltava de uma cerimônia no 23º Batalhão (Leblon, na zona sul) e estava fardado, em um carro descaracterizado dirigido por outro PM, este vestido à paisana, por volta das 11h30 do dia 26.

Os criminosos saíram de um Audi imediatamente à frente do veículo em que os policiais estavam e trocaram tiros com os PMs. Teixeira foi baleado no peito e morreu enquanto recebia atendimento no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. O cabo Nei Filho, que dirigia o veículo, também foi baleado, mas sobreviveu. Nesta quinta-feira, ele participou da reconstituição, assim como outras duas testemunhas do crime.