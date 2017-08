Polícia do RJ prende suspeito de atirar em turista inglesa

De acordo com a assessoria de imprensa da corporação, a polícia entrou em confronto com três criminosos, sendo que dois deles não resistiram aos ferimentos. O terceiro, chamado Jackson, também conhecido como JK e o suspeito de ter atirado em Dixon, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Geral da Japuíba, o mesmo onde Eloise ficou internada após ser atacada.

Uma operação do Batalhão de Ações com Cães (BAC), da Polícia Militar do Rio de Janeiro, realizada neste sábado, 12, na comunidade Sapinhatuba, em Angra dos Reis, prendeu o homem suspeito de ter atirado na turista inglesa Eloise Dixon, de 46 anos, na semana passada.

No último domingo, 6, a turista inglesa Eloise Dixon, de 46 anos, foi baleada por criminosos ao entrar por engano em uma favela em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Eloise estava indo do Rio para Paraty junto com o marido e seus três filhos, pela Rodovia Rio-Santos (BR-101). A família entrou na comunidade Água Santa após entenderem errado uma orientação sobre o trajeto e estavam procurando um local para comprar água.