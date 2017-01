Polícia detém trio que colava cartazes neonazistas na capital

A Polícia Civil deteve três pessoas acusadas de terem colado cartazes e gravado vídeos com “teor preconceituoso” em locais como a Rua Augusta, no centro de São Paulo, nesta sexta-feria, 13. Os cartazes tinham frases contra judeus. A Justiça expediu mandado de busca e apreensão contra eles, que foram cumpridos em imóveis da capital e de cidades da região metropolitana como Osasco, Guarulhos, Franco da Rocha e São Caetano do Sul.

“Diversos materiais de cunho neonazista foram apreendidos”, informou a Secretaria Estadual da Segurança Pública, em nota, que diz ainda que “a Polícia Civil solicitou prisão temporária, que não foi aceita pela Justiça”.

LEIA TAMBÉM: Aula de ginástica silvestre ganha adeptos

Os rapazes já haviam sido detidos na Estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste, há uma semana, portando materias como soco inglês e outros cartazes preoconceituosos. Eles foram interrogados e fichados pela Delegacia de Delitos Raciais e Crimes de Intolerância (Decradi), órgão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).