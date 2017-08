Polícia desarticula quadrilha do RS que usava perfil falso de delegado

Uma quadrilha de criminosos foi desarticulada na manhã desta sexta-feira, 25, por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) na cidade de Novo Hamburgo, na região do Vale dos Sinos.

Conforme as investigações, o bando criou um perfil falso nas redes sociais do chefe da Polícia Civil do RS, delegado Emerson Wendt, com o intuito de extorquir vítimas de veículos roubados, para as quais eram oferecidos “supostos serviços” de recuperação.

A operação da Polícia Civil foi denominada “Profile” e teve como objetivo combater crimes praticados na internet, como estelionato, extorsão e falsidade ideológica.