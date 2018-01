Polícia decreta prisão de sete suspeitos de esquartejamento de crianças no RS

Foto: Andreo Fischer - Divulgação

Sete pessoas suspeitas de terem participado de um ritual satânico, que terminou com o esquartejamento de duas crianças no Rio Grande do Sul, tiveram a prisão preventiva decretada pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 8.

Deste total, quatro já estão detidos, inclusive o líder do grupo, intitulado como “mestre e bruxo”. Outros três suspeitos são considerados foragidos, um deles, argentino.

LEIA TAMBÉM: Entrevista: Brasil pode voltar ao mapa da fome da ONU, diz economista do Ibase

As informações foram detalhadas em coletiva de imprensa na manhã desta segunda pela Delegacia de Homicídios de Novo Hamburgo que investiga o crime desde o início de setembro do ano passado.