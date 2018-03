Polícia Civil volta ao lugar onde Marielle e Anderson foram mortos

Policiais civis da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro estiveram nesta quarta-feira, 21, no local onde a vereadora Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes foram assassinados na semanada passada. Eles fecharam uma das pistas da Rua Joaquim Palhares, no Estácio, região central da capital fluminense, e posicionaram uma viatura nos pontos onde o veículo estava quando os tiros foram disparados e onde o carro parou após Marielle e Anderson serem atingidos.

Não se tratou de uma reconstituição do crime. Os agentes apenas esclareceram dúvidas que têm surgido com o decorrer das investigações, já que a região não é monitorada por câmeras de segurança.

A movimentação da polícia nesta quarta durou apenas alguns minutos, mas chamou a atenção de pessoas que trabalham na região. O local onde Marielle e Anderson foram mortos recebeu flores e tem mensagens em homenagem aos dois pintadas em um muro.

Antes de ir à Joaquim Palhares, os agentes da Delegacia de Homicídios também estiveram na Rua dos Inválidos, no centro, onde Marielle esteve pela última vez.