Polícia Civil faz segundo dia de ofensiva contra facção criminosa de SC

No segundo dia de operações especiais, a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou nesta sexta-feira, 8, a operação Hidra de Lerna. O objetivo é enfraquecer a facção Primeiro Grupo da Capital (PGC), que foi apontado como responsável pela quinta onda de atentados no Estado, que se estende há nove dias e tem como alvo prédios e agentes da segurança pública.

O nome da nova operação faz alusão à mitologia grega. Hidra era um monstro, filho de Tifão e Equidna. Ela possuía várias cabeças e, ao cortar uma delas, outras duas nasciam em seu lugar. O mesmo ocorre com grupos criminosos. Com a prisão de líderes, novos bandidos assumem o comando das ações.

Na madrugada desta sexta, foi registrado um atentado em Araquari, no norte do Estado. O alvo foi uma oficina mecânica onde são consertados veículos da Polícia Militar. Por volta das 2h, dois homens atiraram um coquetel molotov (bomba de fabricação caseira) no galpão. O fogo danificou superficialmente três viaturas.

O secretário-adjunto de Segurança Pública Aldo Pinheiro D’Ávila disse que o número de ataques está diminuindo com a repressão policial. Desde Quarta-feira da semana passada, dia 30 de agosto, foram registrados 55 casos.