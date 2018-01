Polícia apreende 23 malas cheias de cocaína no Porto de Santos

Foto: Divulgação-Polícia Federal

A Guarda Portuária apreendeu na madrugada deste sábado, 6, 23 malas com 552 quilos de cocaína no total, num dos terminais do Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Dois homens que manobravam uma carreta-contêiner carregada com as malas de droga foram presos.

Levados à Delegacia da Polícia Federal (PF), eles negaram-se a revelar a origem ou o destino do entorpecente. A PF ainda investiga se as bagagens de cocaína chegaram em algum navio ou seriam embarcadas para o exterior. De acordo com a polícia, os funcionários da Central de Monitoramento estranharam as manobras da carreta-contêiner no terminal da margem esquerda (Guarujá) do Porto de Santos.