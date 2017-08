Polícia abre inquérito para apurar morte de bebê em creche

A Polícia Civil de Campinas (SP) abriu inquérito para apurar a morte de um bebê de quatro meses dentro de uma creche. O corpo de Emanuelle Calheiro Maciel foi sepultado nesta quinta-feira, 10, dois dias após a criança morrer ao ser entregue à mãe pela e Escola de Educação Infantil Casinha do Saber, localizada na região central da cidade.

A mãe alega que recebeu a filha já sem movimento e com os lábios roxos, no primeiro dia em que a deixou no local. E que correu até um posto de saúde próximo, mas enfermeiros não conseguiram reanimar o bebê.

O atestado de óbito aponta como causa “broncoaspiração maciça por alimento”. Um tio da criança, Devair Maciel, contou que a família deverá voltar para o Rio Grande do Sul. “Mas não vamos deixar de lutar por justiça”, falou.