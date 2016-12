Poderoso tufão atinge as Filipinas no Natal

Manila, 25 (AE) – Um poderoso tufão atingiu o leste das Filipinas neste Natal, atrapalhando o maior feriado na maior nação católica da Ásia. Um governador ofereceu leitão assado para incentivar moradores a abandonar a festa familiar e seguir para abrigos emergenciais.

O tufão Nock-Ten tinha ventos máximos sustentados de 185 quilômetros por hora e rajadas de até 255 quilômetros por hora, quando tocou terra na noite de domingo (hora local) na província de Catanduanes. As fontes chuvas e os ventos interromperam o fornecimento de energia elétrica e as comunicações.

O tufão ainda deve passar por uma área montanhosa na principal ilha filipina, Luzon, e avançar perto da capital, Manila, na segunda-feira, antes de seguir para o Mar do Sul da China. As fortes chuvas e os ventos destrutivos ameaçam áreas densamente povoadas no campo e na cidade. Companhias aéreas cancelaram voos e, nos portos, os serviços de ferry da região foram paralisados, bem como proibida a saída de barcos. Autoridades advertiram para o risco de enchentes e deslizamentos nas vilas costeiras.

O Natal é o maior feriado nas Filipinas. Muitas pessoas se recusavam a deixar suas casas na data, o que levou algumas autoridades a optar por forçá-las a isso. Nos últimos 65 anos, sete tufões atingiram as Filipinas no Natal, segundo a agência meteorológica do governo.

O governador Miguel Villafuerte, da província de Camarines Sul, que está no trajeto previsto para o tufão, ofereceu leitão assado nos centros de abrigo para convencer os moradores a ficar nesses lugares. O prato é popular no país no Natal. “Por favor, saiam, nós teremos leitão nos centros de abrigo”, disse o governador no Twitter na véspera do Natal. Autoridades da província disseram que cerca de 250 mil pessoas foram a esses locais até a noite de sábado.

Na província de Catanduanes, a vice-governadora Shirley Abundo disse que determinou a retirada forçada de pessoas que resistiam a abandonas suas casas no Natal. Fonte: Associated Press.