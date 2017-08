PM que atropelou e matou ciclista no Rio é liberado após prestar depoimento

Foi autuado por homicídio doloso o policial militar Marcelo Soares, que atropelou e matou sem prestar socorro o empresário Hélio Crespo, de 42 anos neste sábado, 26. O caso ocorreu na Praia da Reserva, zona oeste do Rio. A vítima estava de bicicleta e Soares.

O PM foi localizado em casa, em Vargem Pequena, na zona oeste da capital. Ele foi levado à Delegacia da Barra da Tijuca na noite deste domingo, 27. Soares prestou depoimento e foi liberado. Soares bateu com seu carro na roda traseira da bicicleta de Crespo, que foi arrastada. Foi realizada uma perícia no local.

O empresário era sócio da rede de óticas New Ótica e foi socorrido por bombeiros que passavam por perto. O veículo de Soares foi localizado na residência dele e foi encaminhado à perícia. O vidro dianteiro estava estilhaçado por conta do choque com a bicicleta. O caso será investigado por policiais do 16º Distrito Policial, da Barra da Tijuca.