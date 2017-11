PM morre após troca de tiros no Morro da Providência, no Rio

Uma troca de tiros entre policiais e homens armados no Morro da Providência, na região central do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo, 12 de novembro, resultou na morte de um agente da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Providência. Dois outros policiais ficaram feridos.

A PM confirmou em redes sociais o falecimento do 3º sargento Victor Aleixo Oliveira da Costa e informou que o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado para reforçar o policiamento nos Morros da Providência e Pinto.

Na sexta, 10 de novembro, em um confronto com supostos traficantes, o soldado da Polícia Militar Joubert dos Santos Lima, de 26 anos, foi morto com um tiro no pescoço durante operação na favela Brejal, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Lima chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Estadual Alberto Torres, também em São Gonçalo.